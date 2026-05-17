Sheinbaum inaugura el nuevo Hospital O’Horán y destaca inversión en salud pública

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MÉRIDA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este domingo el nuevo Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, considerado por el Gobierno federal como uno de los complejos hospitalarios más importantes de América Latina y pieza central de la estrategia nacional de fortalecimiento del sistema público de salud.

Durante el acto inaugural, la mandataria afirmó que la obra refleja los resultados de un modelo de gobierno enfocado en el combate a la corrupción y la inversión social.

“Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados. Gobernar significa servir, y el pueblo es libre y feliz cuando tiene acceso a la salud, a la educación, a una pensión digna, medicamentos gratuitos y oportunidades para salir adelante”, expresó.

El nuevo complejo sustituirá al antiguo Hospital O’Horán y busca ampliar la cobertura médica especializada en el sureste del país, con nuevas áreas de atención, equipamiento de alta tecnología y mayor capacidad hospitalaria para pacientes del sistema público.

El Gobierno federal ha señalado que este proyecto forma parte de la estrategia para fortalecer el acceso gratuito a servicios médicos y medicamentos, especialmente en estados del sur y sureste de México.

Durante su mensaje, Sheinbaum sostuvo que la inversión pública debe enfocarse en garantizar derechos sociales y no únicamente en indicadores económicos.

“El pueblo es libre cuando sabe que su gobierno no sirve a minorías privilegiadas, sino a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Nada ni nadie va a detener la transformación de México”, declaró.

La presidenta también vinculó la inauguración del hospital con la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, al asegurar que México vive una etapa de mayor independencia en la toma de decisiones públicas.

“México es una nación libre, independiente y soberana. Mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, la transformación seguirá avanzando”, afirmó.

Autoridades federales y estatales destacaron que el nuevo hospital permitirá incrementar la capacidad de atención médica especializada en Yucatán y reducir el traslado de pacientes hacia otras entidades del país.

La inauguración reunió a integrantes del gabinete federal, personal médico y representantes del sector salud, quienes señalaron que el complejo hospitalario representa una de las inversiones sanitarias más importantes realizadas recientemente en la región sureste.