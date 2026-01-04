Comisión del Senado pospone permiso para que marines de EU entren a México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República decidió poner en pausa la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano, en medio del escenario internacional generado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la reciente intervención militar estadunidense en Venezuela.

La información fue confirmada por el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien explicó que, por el momento, se suspendió la sesión en la que se analizaría el tema, a fin de dar un margen de tiempo ante la coyuntura internacional.

“Creo que es importante que nos demos un tiempo prudente para abordar este y otros temas”, expresó el legislador, al señalar que la detención de Maduro por parte de Estados Unidos hace pertinente esperar algunos días antes de avalar la presencia de militares estadounidenses en México.

Previamente, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, había informado que se solicitaría a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocar a un periodo extraordinario el próximo 13 de enero de 2026, con el objetivo de que el Pleno del Senado discutiera y, en su caso, autorizara el ingreso de tropas norteamericanas.

La suspensión de este proceso ocurre en un contexto de tensión internacional, derivado de los acontecimientos en Venezuela, lo que ha llevado a los legisladores a actuar con cautela respecto a la autorización de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional.

La solicitud presentada ante el Senado contempla el ingreso de personal militar de Estados Unidos únicamente para actividades de capacitación, sin participación en operativos de combate ni acciones directas contra grupos delictivos en México.

Uno de los eventos considerados es la salida de elementos de la Armada de México para participar en el ejercicio “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se llevará a cabo en Camp Shelby, Mississippi, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

El segundo ejercicio contempla el ingreso a México de personal de los Navy SEAL’s y del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos, quienes participarían en el evento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

Este entrenamiento se realizaría en el Cuartel General de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México; en el Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina, en Champotón, Campeche; y en el Mando Naval de Ciudad del Carmen, Campeche. El programa está previsto en cuatro fases, del 19 de enero al 15 de abril de 2026.

De acuerdo con la solicitud, los marines estadounidenses ingresarían al país con armamento, a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con arribo programado el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca.