Refinería de Tula, clave para la autosuficiencia energética: Sheinbaum

HIDALGO.- Como parte de su primer fin de semana de gira de trabajo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Hidalgo, donde supervisó dos obras estratégicas para el desarrollo regional, entre ellas la Refinería de Tula, uno de los proyectos clave de la política energética nacional.

Alrededor de las 11:00 horas, la mandataria realizó un recorrido por las instalaciones de la refinería y posteriormente ofreció un mensaje en el que defendió el carácter público de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los cambios legales impulsados en los últimos años para fortalecer a ambas empresas productivas del Estado.

Sheinbaum subrayó que Pemex y la CFE no deben considerarse monopolios, al tratarse de empresas públicas cuya función es garantizar el suministro energético del país.

“No deben ser considerados monopolios. Son empresas públicas y pueden producir la cantidad de energía eléctrica, petróleo, petrolíferos u otros productos sin necesidad de ser catalogadas como monopolios”, afirmó.

Explicó que esta visión permitió revertir parte de las reformas energéticas previas. Señaló que se modificaron la Ley de Pemex, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y diversas disposiciones adicionales, cambios que se concretaron durante los primeros meses de 2025.

Como resultado, detalló, Pemex recuperó su integración vertical, al eliminarse la fragmentación en múltiples subsidiarias y consejos de administración. Actualmente, la empresa cuenta con un solo consejo de administración encargado de la toma de decisiones estratégicas, esquema que también se replica en la CFE.

“Parece algo menor, pero esta integración vertical permite mayor productividad, mayor control, mayor desarrollo y menos corrupción”, sostuvo, al destacar la recuperación de capacidades operativas en ambas empresas.

Durante el recorrido, la presidenta explicó que la visita a la Refinería de Tula tuvo como objetivo mostrar la capacidad productiva de Pemex. “Lo que mostramos es la capacidad que tiene Petróleos Mexicanos para producir petrolíferos”, dijo ante trabajadores y funcionarios.

Recordó que durante el periodo neoliberal se impulsó la idea de que México debía limitarse a la producción de petróleo crudo para exportación, lo que, afirmó, implicó la pérdida de un concepto fundamental.

“Se perdía algo esencial, que es la soberanía y la autosuficiencia”, expresó, al definirlas como la capacidad del país para producir su propia gasolina, diésel y turbosina para el desarrollo nacional.

En ese contexto, señaló que la Refinería de Tula representa la recuperación de la capacidad de refinación y un paso clave hacia la autosuficiencia energética del país.