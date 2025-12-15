Comunidades limítrofes con Campeche exigen mejoras carreteras en reunión con SEOP

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Representantes de 13 comunidades ubicadas en la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche sostuvieron una reunión con el secretario de Obras Públicas del Estado, Rafael Lara Díaz, luego de diversas manifestaciones de inconformidad y de la exigencia reiterada de mayores recursos para obra pública en la región.

Durante el encuentro, los pobladores plantearon como principal demanda la rehabilitación y mejora de la infraestructura carretera, además de manifestar su interés en participar en la definición de áreas prioritarias de atención y en brindar acompañamiento en campo para la supervisión de los trabajos.

Ante estas solicitudes, las autoridades estatales se comprometieron a continuar las gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el objetivo de que el Gobierno Federal respalde al estado y amplíe las acciones en materia de infraestructura carretera en la zona.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) anunció la realización de una visita técnica para evaluar las necesidades específicas y definir los mecanismos de atención, con la finalidad de avanzar en la solución de una problemática histórica atribuida al rezago heredado de administraciones anteriores.

El titular de la dependencia también informó que se gestionará la posibilidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en las vialidades secundarias de la región, como parte de las acciones inmediatas.

En la reunión participaron delegadas y delegados de las comunidades afectadas, entre ellos Andrés Blanco Cruz, Juan Carlos Juárez Edgar, Teresa González, Francisco Gómez, Liliana Mateo, Valentín Sánchez, Abel de la Cruz, Rafael Hernández, Margarita Martínez y Juan Gael, quienes expusieron las necesidades más apremiantes de sus localidades.

Fuente: Cambio22