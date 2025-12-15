Invertirán más de 12 mdp en rescate de Casa del Estudiante Indígena de la Uqroo

Comparte esta Noticia

Screenshot

CHETUMAL.- La Casa del Estudiante Indígena de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), inaugurada en 2018 con el objetivo de integrar a jóvenes de comunidades rurales a la educación superior mediante alojamiento y servicios básicos, nunca entró en operación y terminó en el abandono y desmantelamiento de su infraestructura.

La actual administración estatal retomó el proyecto para su rehabilitación, con el propósito de beneficiar a cien estudiantes, mujeres y hombres, provenientes de comunidades del centro y sur del estado que requieren este apoyo para poder cursar estudios universitarios. Los trabajos de renovación comenzaron en diciembre, informó el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), Aldo Castro Jiménez.

El funcionario detalló que la intervención contempla una rehabilitación integral del inmueble, con una inversión de 12 millones 200 mil pesos, y que se prevé concluir las obras en febrero próximo. Explicó que el edificio presentaba un deterioro considerable, por lo que se realizarán trabajos de pintura, impermeabilización, cambio de cancelería, herrería y sanitarios, además de la instalación de un transformador eléctrico y el equipamiento necesario para que el albergue quede completamente funcional.

El inmueble se ubica en un predio de 6 mil 355 metros cuadrados que la Uqroo otorgó en comodato por 25 años a la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y no avanzó por diversas circunstancias.

Con la intervención del Gobierno del Estado, se busca brindar a jóvenes de la zona maya y de otras regiones la posibilidad de habitar el edificio y acceder a servicios como alimentación, alojamiento seguro, internet e instalaciones deportivas, lo que fortalecerá sus condiciones para iniciar y concluir una carrera profesional.

“La intención de la gobernadora es ofrecer un espacio digno a estudiantes que no cuentan con los recursos para costear un lugar donde quedarse. Por ello se decidió rescatar este inmueble y rehabilitarlo, para garantizar instalaciones seguras y adecuadas”, señaló Castro Jiménez.

Destacó que con estas acciones se pretende poner en funcionamiento un proyecto que debió beneficiar a jóvenes indígenas desde su origen, pero que terminó convertido en un símbolo de abandono institucional.