Duplicidad y problemas legales reducen proyectos del Presupuesto Participativo en Cancún

CANCÚN.- Alrededor del 50 por ciento de las propuestas ciudadanas registradas para el Presupuesto Participativo 2026 quedaron fuera del proceso debido a la falta de certeza jurídica, la duplicidad de proyectos y el rebase del tope presupuestal, informó el regidor Marcos Basilio, integrante del Cabildo de Benito Juárez.

El concejal explicó que uno de los principales obstáculos detectados fue la situación legal de diversas vialidades, particularmente aquellas que no han sido entregadas formalmente al Ayuntamiento o que aún se encuentran en trámite administrativo, lo cual impide la aplicación de recursos públicos.

“La gran mayoría de los descartes se debió a temas de certeza jurídica en las vialidades. Estamos trabajando de la mano con distintas áreas para atender estos asuntos”, señaló.

Precisó que cerca de 200 proyectos estaban relacionados con intervenciones en calles que no forman parte del patrimonio municipal, lo que imposibilita su ejecución. Añadió que el número de propuestas rechazadas parece elevado debido a la duplicidad de registros.

Detalló que varias iniciativas correspondían a las mismas vialidades, pero fueron inscritas en más de una ocasión con nombres distintos o enfoques similares. “Había proyectos que eran los mismos, pero registrados varias veces en la misma vialidad. Al simplificar, se detectó que coincidían en el mismo punto”, explicó.

En total, el Ayuntamiento de Benito Juárez recibió alrededor de 400 proyectos ciudadanos, los cuales fueron analizados por la Secretaría Técnica mediante un proceso de cruce y depuración para identificar duplicidades, coincidencias territoriales y viabilidad financiera.

Además de los problemas jurídicos, algunos proyectos fueron descartados por rebasar el límite presupuestal establecido en la convocatoria del Presupuesto Participativo 2026.

Respecto a la participación ciudadana, el regidor informó que la votación digital —que concluirá el 19 de diciembre con la etapa presencial— registra hasta el momento cerca de dos mil ciudadanos inscritos, una cifra que consideró baja, pese a que el ejercicio lleva casi mes y medio activo.

Finalmente, Marcos Basilio subrayó que este tipo de ejercicios permiten identificar áreas de oportunidad en la planeación urbana y en los mecanismos de participación social, con el objetivo de fortalecer futuras ediciones del Presupuesto Participativo y asegurar que los recursos públicos se destinen a proyectos viables y de impacto real.

Fuente: 24Horas