Conagua advierte sequía anormal en el norte de Quintana Roo

CHETUMAL.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre condiciones anormales de sequía en Quintana Roo, por lo que emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones, especialmente ante la posibilidad de que el fenómeno se extienda hacia más regiones del estado.

La directora del organismo en la entidad, Erika Ramírez, explicó que actualmente los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez presentan condiciones anormales de sequía, principalmente en la zona norte, aunque existe el riesgo de que el problema avance gradualmente hacia el sur conforme aumenten las temperaturas.

La funcionaria señaló que marzo y abril podrían registrar lluvias ligeramente por encima del promedio, pero advirtió que el periodo más crítico se prevé a partir de mayo, cuando se espera un escenario más seco y con temperaturas elevadas.

Estas condiciones podrían afectar los suelos agrícolas y el sector ganadero, por lo que llamó a productores y autoridades a prepararse con anticipación.

“Los municipios de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez presentan actualmente condiciones anormales de sequía que podrían extenderse hacia el sur del estado conforme avance la temporada de calor”, explicó.

Monitoreo y prevención

Ramírez indicó que la Conagua mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y trabaja en coordinación con dependencias estatales para anticipar posibles afectaciones y emitir recomendaciones oportunas a los sectores productivos.

El objetivo, dijo, es reducir los impactos que cada año enfrentan productores agrícolas y ganaderos ante fenómenos asociados a la falta de lluvias y las altas temperaturas.

Alerta también por la canícula

Además de la sequía, la dependencia alertó sobre la llegada de la canícula, un periodo caracterizado por calor intenso y disminución temporal de lluvias que suele presentarse entre junio y agosto.

La directora de Conagua explicó que este fenómeno suele afectar con mayor intensidad a la región sureste del país, donde se registran altas temperaturas durante el verano.

Precisó que la duración y severidad de la canícula varían cada año. Como ejemplo, recordó que en 2025 el fenómeno se extendió durante alrededor de 70 días, aunque su comportamiento depende de las condiciones atmosféricas.