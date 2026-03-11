Reforma electoral avanza en comisiones con votos sólo de Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con votos únicamente de Morena, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados de México aprobaron el dictamen de reforma electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una sesión que duró poco más de una hora, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) confirmaron su rechazo al proyecto, mientras que los partidos de oposición también votaron en contra.

El dictamen fue aprobado de forma muy cerrada: en la Comisión de Puntos Constitucionales obtuvo 25 votos a favor y 21 en contra, y en la Comisión de Reforma Político-Electoral 20 a favor y 18 en contra. En conjunto, la reforma avanzó con 45 votos a favor y 39 en contra.

Tras su aprobación en comisiones, el documento fue enviado a la Mesa Directiva para que sea incluido en el orden del día de la sesión del pleno en San Lázaro, donde se prevé que el debate se limite a los coordinadores parlamentarios para evitar confrontaciones mayores.

Críticas de la oposición

Durante el debate, legisladores de Movimiento Ciudadano criticaron que la iniciativa no se discutiera artículo por artículo, como habían propuesto. Los diputados Pablo Vázquez Ahued y Sergio Gil consideraron que la reforma de Sheinbaum es “descafeinada” y que no aborda temas clave como el uso de recursos ilícitos en campañas.

Por su parte, la diputada Abigail Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional, adelantó el voto en contra de su bancada al señalar que el dictamen no atiende problemas como la intervención del crimen organizado en elecciones, el financiamiento ilegal, la violencia política ni la sobrerrepresentación legislativa.

Además, acusó que la iniciativa fue elaborada “en lo oscurito” y aseguró que busca un “control absoluto del poder”.

Desde el Partido Acción Nacional, el diputado Homero Niño de Rivera calificó la propuesta como un “panfleto ideológico trasnochado” y criticó que no haya consenso ni siquiera entre los aliados del oficialismo.

Distancia de aliados de Morena

Aunque con un tono más moderado, el Partido Verde Ecologista de México manifestó por primera vez de manera formal que no acompañará el dictamen.

El diputado Ricardo Astudillo señaló que, si bien la propuesta contiene avances, aún hay aspectos que deben perfeccionarse para garantizar equidad en la contienda electoral.

También el PT expresó reservas. El diputado Pedro Vázquez González afirmó que su bancada considera que el tema requiere un debate más profundo, especialmente en lo relacionado con la representación de las minorías.

Morena defiende la reforma

En contraste, legisladores de Morena defendieron la iniciativa presidencial. La diputada Guadalupe Morelos aseguró que la propuesta responde a una demanda ciudadana de modificar el sistema electoral.

Entre los puntos destacados mencionó la reducción del financiamiento público a los partidos y cambios en la asignación de diputaciones de representación proporcional.

El futuro de la iniciativa

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que existen altas probabilidades de que el dictamen se discuta y vote en el pleno de San Lázaro en la próxima sesión.

Advirtió que, si la iniciativa no alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes, será desechada y no avanzará al Senado.

En ese contexto, también circulan versiones en la Cámara de Diputados de que, si la reforma constitucional es rechazada, Morena impulsaría un “Plan B” electoral, basado en cambios a leyes secundarias que podrían aprobarse con mayoría simple.