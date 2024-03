Confirma AMLO que normalista de Ayotzinapa abatido por policías no disparó; habrá justicia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el caso del normalista de Ayotzinapa que fue abatido la noche el jueves 7 de marzo por policías estatales en Chilpancingo hubo un abuso de autoridad, pues aseguró que el joven no disparó como los uniformados aseguraron.

“Hubo un abuso de autoridad, no disparó el joven, ya se hicieron todos los peritajes y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República”, dijo el mandatario, quien advirtió que no habrá impunidad y no se protegerá a los policías estatales.

Detalló que los policías que participaron en el retén en el que dispararon contra el joven, quien fue identificado como Yanqui Kothan Gómez Peralta, están actualmente detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la FGR, la cual atrajo la investigación sobre el caso a fin de esclarecerlo.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad”, aseguró López Obrador, quien dijo que este caso en el que murió el normalista de Ayotzinapa le dolió mucho.

El mandatario aprovechó para enviar su pésame a los familiares y amigos de Kothan, como era más conocido el normalista de Ayotzinapa abatido. “Lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, ya se atrajo la investigación”, mencionó.

Fuente: Excélsior