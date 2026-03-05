Confirma el Imoveqroo concesiones de hasta 15 años para nuevo sistema de transporte en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Las nuevas unidades eléctricas que brindarán el servicio de transporte urbano en la capital del estado podrían arribar en abril, confirmó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

El funcionario explicó que antes de emitir la convocatoria correspondiente será necesario firmar un convenio con el municipio de Othón P. Blanco, ya que existe un programa piloto que ahora se busca consolidar como parte de la modernización del sistema de transporte público en Chetumal.

Detalló que el nuevo modelo contempla garantizar cobertura, infraestructura adecuada y la implementación de pago electrónico, herramienta que permitirá aplicar tarifas sociales. Estos puntos quedarán establecidos en el acuerdo que se firme con el ayuntamiento.

“Uno de los elementos fundamentales es la reforma para poder sumar esfuerzos. Esperábamos que en marzo ya estuviera listo, pero tras ello siguen las firmas de convenios con los municipios. Una vez firmado, saldrá la convocatoria y calculo que en abril estaremos contando con las primeras unidades en Chetumal”, señaló.

Implementación gradual hasta 2026

Hernández Kotasek aclaró que la entrada en operación no será inmediata, sino progresiva. El proyecto completo contempla 60 unidades, cuya implementación total se extenderá durante 2026.

En una primera etapa arribarían cinco vehículos en abril. Posteriormente, cada dos o tres meses se integrarían alrededor de 20 unidades adicionales, hasta completar el parque vehicular proyectado para atender 13 rutas.

“El proyecto completo son 60 unidades y nos llevará prácticamente todo 2026 consolidar el sistema. Esperamos que cinco lleguen en abril y, una vez firmado el convenio, cada dos o tres meses estarían incorporándose alrededor de 20 unidades”, explicó.

Respecto a las concesiones, indicó que los plazos podrían ir de 10 a 30 años, dependiendo del tipo de inversión y tecnología utilizada. Si se trata de unidades diésel o eléctricas, los periodos serían de entre 10 y 15 años; mientras que un sistema más complejo podría alcanzar hasta 30 años, aunque precisó que a corto plazo no se contemplan concesiones mayores a 15 años.

Los primeros municipios en firmar convenios serían Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.

Finalmente, el director del Imoveqroo señaló que los actuales concesionarios podrán incorporarse al nuevo modelo de operación Mobi para mantener la vigencia de sus permisos, siempre que se apeguen a los nuevos lineamientos y criterios establecidos. De lo contrario, advirtió, podrían perder sus concesiones.