Reviven la “ley mordaza”

La última palabra

Con piel política muy delgada, Hugo Alday, María José Osorio y Ricardo Velazco buscan convertir en delito la captación, reproducción y publicación de sus imágenes.

Para aprobarla, buscan “alejar el proceso legislativo de la política y acercarlo a la ciencia jurídica”. ¿#LeyAntimeme?

Por Jorge A. Martínez Lugo

La iniciativa de reforma al Código Civil de Quintana Roo para reconocer el derecho a la propia imagen y su defensa -aún a costa de otros derechos-, parece seguir el rumbo a la inconstitucionalidad como han sido revertidas más de cuatro reformas después que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La #LeyAldayMordaza –como se le conocerá ya que el autor intelectual de la iniciativa parece ser el diputado Hugo Alday Nieto (experto en derechos de autor)–, también la firman la diputada María José Osorio Rosas y el diputado Ricardo Velazco Rodríguez

Acto ilícito

“Constituirá acto ilícito la difusión (…) de la imagen de una persona sin su consentimiento expreso”. Dice la iniciativa.

Y su complemento: “la autoridad judicial, por requerimiento del interesado, puede disponer que cese el abuso y se reparen de manera integral los daños ocasionados”.

Este es el espíritu de la #LeyAldayMordaza, con disposiciones que no se prestan a la confusión.

Será acto ilícito la difusión de su fotografía a menos que él mismo otorgue su permiso expresamente, por escrito.

Ahora, si alguien se le ocurre hacer un meme de esa imagen, pues tendrá “cadena perpetua”. Ah que Huguito! diría el clásico.

Fast track vía jurisprudencia

La iniciativa busca “acceder al reclamo adicional de daños y perjuicios en caso del uso indebido de la imagen de una persona sin su consentimiento” con lo que Alday está reviviendo el tema del “daño moral” que fue usado en algunas décadas como arma contra periodistas.

Por ello Alday-Osorio-Velazco buscan aprobar esta iniciativa vía fast track, sin análisis legislativo, porque ellos como Comisión legislativa dicen que ya realizaron su parlamento abierto, según dice la propia iniciativa.

Para ello, recurren a la treta leguleya llamada “Legisprudencia”, buscando “alejar el proceso legislativo de la política (por la poca seriedad con la que se ha construido el derecho a base de votos sustentados en el mayoriteo y no en la razón jurídica) y acercarlo a la ciencia jurídica”.

Alday-Osorio-Velazco buscan fast track legislativo ya que la forma tradicional de legislar “muchas veces ha servido para aprobar normas al margen del estado de derecho y del contenido constitucional de un Estado”.

“Es un retroceso”; “se están blindando”

Ahora sí que esta tribu de la 4T fue más allá, al presentar una iniciativa que ya comienza a ser considerada como “un retroceso…”; circulan expresiones “se están blindando”; preguntan otros “¿dónde tienen la cabeza?”.

#LeyAntiMeme

“No lo vimos ni en los tiempos del PRI ni del PAN” pero ahora sí lo estamos viendo, con los verdi-morenos, con piel tan delicada, tan anti memes.

Por la forma en que está sustentada y las ambigüedades que no definen lo que significa “dignidad, honor, intimidad…” y tampoco determinan quién va a determinar el “daño moral” o “daño patrimonial”.

Usted tiene la última palabra.