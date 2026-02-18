Confirma García Harfuch decomiso de media tonelada de droga en aeronave clandestina en Oaxaca

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En un operativo coordinado de vigilancia aérea y terrestre, autoridades federales aseguraron más de media tonelada de cocaína que era transportada en una aeronave clandestina en Oaxaca, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El decomiso derivó de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea y en coordinación con la Guardia Nacional, como parte de la estrategia federal contra el narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial, sistemas de monitoreo detectaron una avioneta de ala alta que presuntamente volaba fuera de las rutas autorizadas en territorio oaxaqueño. Tras su identificación, se desplegó un operativo para ubicarla e interceptarla.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran la detección de la aeronave en vuelo, el aseguramiento del cargamento en tierra y la presencia de elementos del Ejército Mexicano resguardando el área.

La avioneta, de color blanco con franjas rojas, fue localizada en tierra cubierta con redes de camuflaje y vegetación, aparentemente para dificultar su detección desde el aire.

En el sitio fueron asegurados 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada. Los envoltorios, cubiertos con plástico y cinta adhesiva, tenían en varios casos la leyenda “BOSS”, presuntamente utilizada para identificar el cargamento.

García Harfuch destacó que el aseguramiento representa millones de dosis que no llegarán al mercado ilícito, lo que impacta en la capacidad financiera de los grupos criminales.

Este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional para frenar el tráfico de drogas por vía aérea, una modalidad empleada por organizaciones delictivas para trasladar cargamentos desde zonas remotas hacia rutas de distribución.