Reporta Auditoría Superior de la Federación que deuda de Quintana Roo bajó 5.8% en 2024

CHETUMAL.- El estado de Quintana Roo redujo su deuda pública durante 2024 y se mantiene dentro de un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante el Congreso de la Unión.

El reporte señala que la entidad dejó de ubicarse entre las diez con mayor deuda del país y ahora ocupa el lugar 11 a nivel nacional. El saldo pasó de 21 mil 763.2 millones de pesos en 2023 a 21 mil 519.8 millones en 2024, lo que implica una disminución de 243.4 millones de pesos, equivalente a 5.8 por ciento.

A pesar de la reducción en el monto total, Quintana Roo sobresale por tener el plazo promedio de vencimiento más largo del país, con 25 años, mientras que la media nacional es de 12.8 años. En el caso de los municipios, el promedio nacional es de siete años, aunque algunos superan ese periodo.

En la relación deuda/PIB estatal, el promedio nacional para las entidades federativas fue de 1.8 por ciento. En el ámbito municipal, el promedio se ubicó en 0.1 por ciento; en este indicador, Quintana Roo se colocó entre los más altos con 0.4 por ciento, junto con Sonora.

Dentro del Sistema de Alertas contemplado en la Ley de Disciplina Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público clasificó a Quintana Roo en nivel sostenible. La entidad obtuvo un rango bajo de 69.3, capacidad de pago media de 8.5 y disponibilidad financiera baja de 4.8. Asimismo, todos los municipios evaluados en el estado fueron catalogados como sostenibles.

En la revisión a universidades públicas estatales, la ASF determinó a nivel nacional montos por aclarar superiores a mil 300 millones de pesos. En Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo registró un monto por aclarar de 357 mil 500 pesos, correspondiente a recursos federales transferidos en 2024.

En contraste, la Universidad Politécnica de Quintana Roo y las universidades tecnológicas de Cancún, Chetumal y la Riviera Maya no reportaron observaciones en el informe.