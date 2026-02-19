Nueva titular revisará legalidad de las 105 plazas firmadas por Arriaga: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponderá a la nueva administración de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinar la validez de las 105 plazas que firmó Marx Arriaga Navarro antes de dejar el cargo.

El pasado martes 17, Arriaga declaró ante medios de comunicación que, en su último día de funciones, firmó plazas para maestros que se encontraban bajo el esquema de honorarios. Según explicó, se trató de la regularización de expedientes que ya llevaban meses en trámite.

Cuestionada al respecto, la mandataria indicó que será la nueva titular del área, Nadia López García, quien revise la legalidad de esas autorizaciones. “Vamos a ver, ya se revisará por parte de la nueva titular”, expresó durante su conferencia de este jueves.

Sheinbaum también defendió a Arriaga frente a señalamientos de presuntos abusos y supuestas solicitudes de “moches”. Aseguró que no existe ninguna investigación en su contra y lo describió como una persona honesta. “No hay nada que muestre lo contrario”, afirmó.

En su mensaje de despedida, tras conocerse su destitución, Arriaga sostuvo que continuó trabajando hasta el final de su encargo y que logró firmar las plazas de 105 docentes cuyos empleos estaban en riesgo.

Al ser cuestionado sobre si su firma seguía siendo válida, respondió que sí, ya que el procedimiento no se inició ese día, sino que formaba parte de un proceso administrativo en curso. “Solamente era regularizar la última firma. Sin esa firma los expedientes se podían trabar”, explicó.