Confirma la Conavi que miles quedan fuera del programa de vivienda en Chetumal por mentir

CHETUMAL.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) informó que cientos de habitantes de la capital del Estado que hicieron largas filas para tratar de ingresar al programa que les permitiría una vivienda fueron eliminados del padrón, después de detectar que muchos ya tienen casa propia.

Entre las principales causas de exclusión destacan la posesión de inmuebles previos, ingresos familiares superiores al límite establecido y la condición de derechohabientes de organismos como Infonavit o Fovissste. Estas medidas buscan asegurar que los recursos se destinen exclusivamente a quienes realmente carecen de una vivienda digna.

La medida generó inconformidad entre solicitantes que aseguraban no tener dónde vivir, por lo que la Conavi explicó que los criterios son estrictos con el fin de garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Informaron que las personas vetadas podrán solicitar una revisión de su caso o explorar otras alternativas de vivienda, por lo que anunció que brindará asesoría y acompañamiento a los afectados, además de reforzar la transparencia en el proceso de selección.

Hay que señalar que esta situación se denunció apenas inició el registro, lo que finalmente quedó en evidencia, por lo que esto podría abrir la oportunidad a otras familias que no alcanzaron lugar y que realmente sí requieren de un techo propio, de ser beneficiarios de este programa de la Federación.