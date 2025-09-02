Tomaron protesta 875 juzgadores de los 881 cargos, informa presidenta del Senado

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Al concluir esta madrugada la sesión solemne del Senado, la presidenta de esta cámara, Laura Itzel Castillo, informó que tomaron protesta 875 juzgadores de los 881 cargos que se eligieron el pasado primero de junio.

Jazmine María Bugarín, secretaria de la Mesa Directiva, destalló que la magistrada Claudia Valeria Delgado, del circuito ocho en materia civil y del trabajo con sede en Coahuila, y el Juez de Distrito Francisco Alejandro Reséndiz del circuito 22 en materia laboral con sede en Querétaro, no se presentaron a la sesión, por lo que lo harán en una posterior a la que se les convocará.

Por otra parte detalló que en tres cargos no hubo candidaturas, uno corresponde a la magistratura del circuito 4 del Distrito Judicial 3 en materia mixta, con sede en Nuevo León. El segundo a la magistratura del circuito 16 en materia civil con sede en Guanajuato, y el tercero es el juzgado de distrito en materia mercantil con sede en Coahuila.

Además de ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo del conocimiento de la presidencia del Senado la existencia de una vacante al cargo de juez de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México.

Laura Itzel Castillo resaltó que por ello concluyeron el proceso solo con la toma de protesta de 875 juzgadores y se inicia una nueva historia en el país, la fundación del nuevo poder judicial emanado de un proceso electoral popular.

Antes de ello, se desahogó el juramento al cargo de 462 magistrados de circuito y 384 jueces de distrito. Se hizo en 8 etapas en la que participaban tandas de hasta 100 o más juzgadores. La última de ellas fue de los jueces correspondientes desde el décimo sexto al trigésimo segundo circuitos.

Debido al elevado número, parte rindió protesta frente al pleno y los demás desde el palco de visitantes.

