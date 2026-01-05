Confirma Mara Lezama recuperación del antiguo hospital Kumate para construir Hospital Materno Infantil de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunciaron la recuperación del antiguo Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” para la construcción del nuevo Hospital Materno Infantil de Cancún, un proyecto que busca fortalecer la atención médica para madres, niños y niñas del norte de Quintana Roo.

Mara Lezama dio la bienvenida al director general de IMSS-BIENESTAR, Alejandro Svarch, a quien presentó el proyecto que dará nueva vida al inmueble inaugurado en 1980 y que dejó de operar en 2017, tras la apertura del nuevo Hospital General, quedando desde entonces en el abandono.

“Me da mucho gusto recibir al Dr. Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar. Juntos recorremos las instalaciones del antiguo Hospital General “Jesús Kumate”, en Cancún, para presentarle el proyecto del nuevo Hospital Materno-Infantil”, explicó la titular del Ejecutivo.

Svarch destacó que el espacio será recuperado para levantar un hospital de tres niveles, con más de 11 mil metros cuadrados de construcción sobre una superficie superior a 9 mil 700 metros cuadrados.

El nosocomio contará con siete consultorios, 40 camas censables y 64 no censables, tres quirófanos, laboratorio, área de Rayos X con fluoroscopía, mastografía, ultrasonido y terapia intensiva, además de los servicios generales de cocina, almacén, lavandería. Para el área de enseñanza habrá una sala de usos múltiples y un auditorio.

La gobernadora Mara Lezama subrayó que este nuevo hospital permitirá reducir traslados, descongestionar otros centros médicos y mejorar la calidad de la atención que merecen más de 620 mil habitantes de Cancún y zonas aledañas, con base en la esencia del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y acorde a un gobierno humanista con corazón feminista.

Por su parte, el titular de IMSS-Bienestar resaltó que el trabajo coordinado entre el estado y la federación permite avanzar hacia un sistema de salud más justo, donde la atención médica deje de ser un privilegio y se consolide como un derecho para las y los quintanarroenses.