Impulsan mejores condiciones de bienestar para la Policía de Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció un avance histórico en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al destacar que por primera vez se prioriza de manera integral la calidad de vida de las mujeres y hombres policías del municipio.

Durante un recorrido de supervisión por el edificio de la Secretaría Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), acompañada por su titular, Carlos Montesinos, la munícipe subrayó que, tras más de tres décadas en las que el personal policial realizaba actividades físicas y de entrenamiento bajo el sol, esta situación comenzará a cambiar de manera significativa.

“En la Secretaría de Seguridad Ciudadana estamos dando un paso histórico. Por primera vez también nos estamos ocupando de la calidad de vida de nuestras mujeres y hombres policías. Durante más de treinta años hicieron ejercicio bajo el sol; eso ya va a cambiar”, expresó Estefanía Mercado.

En este contexto, informó que próximamente será inaugurado el domo de la SSCM, un espacio digno y adecuado que permitirá al personal policial entrenar, prepararse y fortalecer su bienestar físico en condiciones óptimas.

Por su parte, Carlos Montesinos agradeció a Estefanía Mercado por dar prioridad a un tema fundamental para el municipio como es la seguridad ciudadana y el bienestar de las y los agentes. “La construcción de este domo refleja el compromiso del gobierno municipal con el fortalecimiento de la infraestructura destinada al trabajo policial”, reiteró Montesinos.

Señaló que este espacio permitirá desarrollar de mejor manera diversas actividades internas, lo que impacta directamente en la dignificación de las condiciones laborales de las y los elementos de la secretaría.

Asimismo, destacó que este domo no solo beneficia al personal operativo y administrativo, sino que también se convierte en un espacio funcional para actividades que tienen un impacto directo en la ciudadanía, como capacitaciones, acciones preventivas, eventos institucionales y dinámicas de proximidad social.

Subrayó que contar con instalaciones adecuadas contribuye a una corporación más organizada, profesional y cercana, fortaleciendo la atención y el servicio que se brinda diariamente a la población de Playa del Carmen.