Confirma Semar seis marinos implicados en red de huachicol fiscal

Comparte esta Noticia

VERACRUZ.- El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que seis elementos de la institución están implicados en el caso de huachicol fiscal que actualmente investigan autoridades federales.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada desde el estado de Veracruz, el almirante precisó que cuatro de los involucrados ya causaron baja del servicio activo, mientras que dos más enfrentan procesos administrativos y judiciales en curso.

Morales Ángeles detalló que, hasta el momento, hay personas detenidas y dos prófugos. Uno de ellos, explicó, ya se encontraba retirado de la Marina, mientras que el otro era elemento activo, pero al permanecer prófugo incurrió en deserción, lo que derivó automáticamente en su baja de la institución.

“Hay detenidos y hay dos prófugos. Uno está retirado, con él no hay problema. El otro estaba en activo, pero como está prófugo, está desertando; por lo tanto, causa baja”, afirmó el secretario.

Respecto a Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando Farías, Morales Ángeles aclaró que ambos fueron dados de baja de la Semar por ausentarse de sus labores, y no directamente por su presunta relación con la red de huachicol fiscal.

Indicó que Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra detenido, mientras que Fernando Farías permanece prófugo, lo que impide que puedan cumplir con sus funciones dentro de la institución naval.

Cuestionado sobre si la baja se debía a su presunta vinculación con el delito, el titular de la Semar fue enfático:

“No. Está de baja porque, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Armada de México, cuando una persona no puede cumplir con sus funciones en la Marina, es dada de baja”, puntualizó.

Las declaraciones se dieron un día después de que se informara la detención de 14 personas vinculadas con el denominado huachicol fiscal, investigaciones que se originaron en septiembre de 2025.

Sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad y que las investigaciones continuarán hasta dar con todos los responsables.

La mandataria informó que tanto la Agencia Nacional de Aduanas de México como la Fiscalía General de la República (FGR) tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas del país.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad”, subrayó Sheinbaum desde Palacio Nacional.