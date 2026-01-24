Mara Lezama destaca inversión histórica en albergue estudiantil de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio a conocer los avances de la segunda etapa de rehabilitación del albergue estudiantil de Chetumal, a cargo del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), en la que se ha realizado una inversión histórica superior a los 20 millones de pesos, sumando la primera y la segunda fase del proyecto.

Durante un recorrido por las instalaciones, la mandataria estatal destacó que los trabajos abarcan una superficie de 395 metros cuadrados y benefician directamente a 134 jóvenes, de los cuales 72 son mujeres y 62 hombres. Señaló que la rehabilitación incluye el cambio total de cancelería, puertas y ventanas, así como la adecuación de espacios con accesibilidad universal.

“Estamos aquí en este albergue estudiantil para mostrar los avances de esta segunda etapa. Se trata de una inversión histórica no solo en rehabilitación, sino también en equipamiento, pensada para ofrecer espacios dignos, seguros y funcionales para nuestras juventudes”, expresó Mara Lezama.

La gobernadora subrayó que el proyecto contempla dos habitaciones especialmente acondicionadas para personas con discapacidad, cada una con baño completamente adaptado, además de la rehabilitación integral de sanitarios y la instalación de barandales en el primer nivel del edificio.

“Así estaba y ahora así quedó: baños totalmente rehabilitados, accesibilidad universal y todo lo necesario. Porque en este gobierno nos interesan las juventudes, pero también somos un gobierno incluyente, que piensa en todas y en todos”, afirmó.

Finalmente, Mara Lezama reiteró que en estas acciones se destina el dinero del pueblo que regresa al pueblo, con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. “Trabajamos para que nadie se quede atrás y para que nadie, absolutamente nadie, se quede afuera”, concluyó.

La Gobernadora estuvo acompañada de la directora general del Instituto Quintanarroenses de la Juventud, Alma Alvarado Moo.