Embajada de México emite alerta de prudencia por Estado de Emergencia en Belice

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de México en Belice emitió un llamado a la prudencia dirigido a la comunidad mexicana residente y a turistas nacionales que se encuentren en ese país, luego de que el gobierno beliceño decretara Estado de Emergencia por el incremento de hechos violentos relacionados con pandillas.

La representación diplomática, encabezada por Ana Luisa Vallejo Barba, exhortó a los connacionales a mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales y colaborar con las medidas de seguridad implementadas en distintas zonas del país.

El Estado de Emergencia entró en vigor el pasado 8 de mayo y tendrá una duración inicial de 30 días. La medida fue decretada por el gobierno del primer ministro John Briceño ante el aumento de ataques armados y hechos violentos registrados en la Belize City y otras comunidades del distrito.

Entre las disposiciones extraordinarias destaca un toque de queda para menores de 18 años, quienes no podrán permanecer en la vía pública entre las 20:00 y las 06:00 horas, salvo que estén acompañados por un adulto responsable.

Además, las autoridades beliceñas reforzaron la presencia de policías y militares en horarios nocturnos, así como la instalación de retenes y operativos de vigilancia en distintos puntos estratégicos.

La Embajada de México recomendó a los visitantes mantenerse informados mediante fuentes oficiales, evitar conductas que puedan derivar en sanciones o conflictos y respetar las instrucciones de las fuerzas de seguridad.

También sugirió limitar desplazamientos durante la noche, portar siempre una identificación oficial vigente y compartir con familiares o personas de confianza la ubicación y movimientos realizados fuera del horario habitual.

Las acciones de seguridad se concentran principalmente en Belize City y comunidades como Ladyville y Burrell Boom, donde las autoridades realizan revisiones preventivas y operativos para contener actividades delictivas.

Bajo el marco del Estado de Emergencia, la policía beliceña cuenta con facultades ampliadas para efectuar arrestos y registros sin orden judicial como parte de las acciones para combatir a grupos criminales.