Confirma Sheinbaum que elementos del Comando Norte de EU entrenarán en base aérea de Cozumel

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, autorizó el ingreso temporal a territorio nacional de personal militar de Estados Unidos para participar en actividades de capacitación conjunta, sin que ello implique labores de seguridad pública.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde se detalla que el permiso corresponde a 12 elementos del Séptimo Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de los Estados Unidos de América. Su participación será en el evento denominado “Capacitación MEXOF (Defensa)”, programado del 27 de febrero al 15 de julio.

Las actividades se desarrollarán en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, en Temamatla; el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, ambos en el Estado de México, así como en la Base Aérea Militar Número 4, ubicada en Cozumel.

El decreto precisa que la delegación estadounidense podrá ingresar con su armamento y se trasladará a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El arribo está previsto en la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía y su salida del país se realizará desde la Base Aérea Militar Número 4, en Cozumel, al concluir el periodo de capacitación.

Asimismo, se establece que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejecutivo federal deberá remitir al Senado de la República un informe sobre los resultados de esta capacitación, dentro de los 30 días naturales posteriores a la finalización de las actividades.