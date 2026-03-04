Confirma Sheinbaum que México ha evacuado a 279 connacionales por conflicto en Medio Oriente

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta el momento 279 connacionales han sido evacuados de zonas afectadas por el conflicto en Medio Oriente.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que el operativo de salida se activó tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán, confrontación que comenzó el pasado 28 de febrero.

Explicó que, ante las restricciones aéreas y la suspensión de múltiples vuelos comerciales en la zona, la mayoría de los traslados se ha realizado por vía terrestre hacia países vecinos que mantienen abierto su espacio aéreo.

En ese sentido, precisó que varios mexicanos lograron salir hacia Egipto, Jordania y Turquía, desde donde se han coordinado vuelos de conexión para facilitar su regreso o reubicación.

Sheinbaum señaló que el cuerpo diplomático mexicano en la región permanece en alerta y trabaja de manera coordinada para ofrecer protección y asistencia consular a quienes aún se encuentran en áreas de riesgo.

La titular del Ejecutivo subrayó que la prioridad del gobierno federal es garantizar la seguridad de los connacionales y mantener abiertos los canales de apoyo hasta que todos los mexicanos que lo requieran puedan salir de la zona de conflicto.