Sheinbaum envía reforma electoral sin cambios pese al rechazo de aliados

CIUDAD DE MÉXICO.- Con ajustes a 11 artículos de la Constitución y sin modificar los ejes de su llamado “decálogo por la democracia”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma electoral, pese al rechazo anticipado de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT).

Tras semanas de diálogo sin consenso, la mandataria sostuvo sus dos propuestas centrales: modificar el esquema de elección de legisladores plurinominales para que una parte sea votada directamente por la ciudadanía y reducir en 25 por ciento el financiamiento público anual a los partidos políticos.

Cambios en Diputados y Senado

La iniciativa plantea reformas a los artículos 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134 de la Constitución.

En el artículo 52 se mantiene la integración de la Cámara con 500 diputaciones —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional—; sin embargo, el artículo 53 propone un nuevo mecanismo para las plurinominales.

De las 200 curules de representación proporcional, 100 serían asignadas a candidatos que no ganaron su distrito, ordenados de acuerdo con el porcentaje de votación obtenida por su partido en esa elección. Las otras 100 se elegirían mediante voto directo en cinco circunscripciones regionales, incorporando además a los mexicanos residentes en el extranjero.

En el caso del Senado, la modificación al artículo 56 contempla reducir de 128 a 96 el número de escaños. Cada estado y la Ciudad de México elegirían dos senadores por mayoría relativa y uno por primera minoría, eliminando los 32 de representación proporcional.

Financiamiento a partidos

En el artículo 41, la propuesta reduce en una cuarta parte el financiamiento público ordinario a los partidos. El cálculo se realizaría multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar del 65 por ciento vigente.

Se conserva la fórmula de distribución: 30 por ciento de los recursos se repartiría de manera igualitaria y el 70 por ciento restante según el porcentaje de votos obtenido en la última elección de diputados federales.

El mismo artículo refuerza la prohibición para que partidos y candidaturas reciban recursos, en dinero o especie, provenientes de gobiernos, fondos de inversión u organismos extranjeros, así como de personas físicas o morales extranjeras o residentes fuera del país. La redacción no hace referencia expresa a financiamiento de origen ilícito como narcotráfico o robo de combustible.

Inicio del proceso legislativo

El paquete fue entregado por Juan Ramiro Robledo, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista Kenia López Rabadán, quien informó al pleno sobre la recepción de la iniciativa y la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para su análisis y dictamen.

Con el rechazo anunciado por el PVEM y el PT, el futuro de la reforma dependerá de las negociaciones en el Congreso y de la aritmética legislativa.