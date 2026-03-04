Cuenta regresiva para el Puente Nichupté: abrirá el próximo mes

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El nuevo acceso elevado a la zona hotelera de Cancún comenzará a operar en abril. Así lo confirmó el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, al señalar que el Puente Vehicular Nichupté ya concluyó su estructura principal y está en la fase final de trabajos.

El funcionario explicó que actualmente se realizan labores complementarias como la instalación de parapetos, la colocación de la carpeta asfáltica y la preparación de las pruebas de carga que permitirán certificar la seguridad de toda la construcción.

Detalló que, a diferencia del informe anterior, ahora el puente ya tiene todas sus losas coladas, lo que representa un avance definitivo hacia su apertura. Una vez concluidas las pruebas estructurales, se autorizará el tránsito vehicular, previsiblemente durante el mes de abril.

Con una extensión de 8.8 kilómetros, la nueva vialidad cruzará el sistema lagunar y áreas de manglar para conectar directamente el centro de la ciudad con la zona hotelera, ofreciendo una alternativa a la vía que durante años ha concentrado prácticamente todo el flujo vehicular hacia el corredor turístico.

El diseño contempla tres carriles: dos permanentes —uno por sentido— y un carril reversible que se habilitará en horas de mayor demanda. Tendrá un ancho total de 14.9 metros y estará sostenido por 228 apoyos de trabes reforzadas con columnas circulares de 1.5 metros de diámetro, una estructura pensada para adaptarse a las condiciones del suelo en la zona.

Entre sus componentes adicionales se incluyen una ciclovía en el costado izquierdo, bahías de emergencia cada 2.5 kilómetros y un sistema de videovigilancia enlazado al C5 para reforzar la seguridad.

En el tramo que atraviesa la laguna se habilitó un paso de navegación con 15 metros de altura, permitiendo la circulación de embarcaciones sin interferir con la operación del sistema lagunar.

La velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora y, de acuerdo con autoridades federales, no se cobrará peaje, por lo que será de uso gratuito tanto para residentes como para visitantes.

Con su puesta en marcha se busca reducir la saturación del acceso actual, mejorar los tiempos de traslado y contar con una ruta alterna ante contingencias en una ciudad que recibe millones de turistas cada año.

Antes de su apertura oficial, se realizarán pruebas de carga en todo el tramo para garantizar que la estructura soporte sin riesgo el volumen de tránsito previsto.