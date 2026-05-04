Confirma Sheinbaum que “pensiones doradas” se redujeron a 70 mil pesos al mes en promedio

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las llamadas “pensiones doradas” que recibían algunos funcionarios, en casos de hasta un millón de pesos mensuales, fueron reducidas a un tope aproximado de 70 mil pesos al mes tras la reciente reforma en la materia.

Explicó que la modificación legal entró en vigor de manera inmediata luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de abril, con el objetivo de eliminar privilegios considerados excesivos.

La mandataria detalló que, con la nueva disposición, ninguna pensión puede superar la mitad del salario presidencial, lo que fija el límite en alrededor de 70 mil pesos mensuales.

En contraste, señaló que, al concluir su mandato en 2030, su pensión sería cercana a los 30 mil pesos mensuales, mientras que el expresidente Andrés Manuel López Obrador percibe alrededor de 28 mil pesos.

Sheinbaum también comparó estas cifras con el salario promedio de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ronda los 18 mil pesos mensuales, al subrayar que, aun con la reducción, las pensiones continúan siendo superiores al ingreso medio de la mayoría de la población.

“Quienes recibían hasta un millón de pesos ahora obtendrán alrededor de 70 mil. Comparado con las pensiones promedio del país, sigue siendo un monto considerable”, puntualizó.