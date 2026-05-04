Luisa María Alcalde explica que Estados Unidos no aportó pruebas para detener a Rocha Moya

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CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que la solicitud de detención presentada por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con los elementos necesarios para justificar su carácter urgente.

Durante conferencia de prensa, la funcionaria explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que el requerimiento no incluye pruebas suficientes que acrediten la urgencia de la medida solicitada.

Detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó la opinión de la fiscalía, la cual determinó que no se aportaron elementos que sustenten la necesidad de una detención inmediata, por lo que el procedimiento no está debidamente fundamentado y requiere información adicional.

Alcalde Luján precisó que, en caso de que se presenten pruebas que acrediten la urgencia, la FGR podrá llevar el caso ante un juez de control, quien será el encargado de evaluar las evidencias y determinar las medidas cautelares correspondientes, como la detención provisional o prisión preventiva. A partir de ello, se abriría un proceso legal con un plazo inicial de hasta 60 días.

Asimismo, indicó que la fiscalía solicitó que la información proporcionada por el país requirente se maneje bajo criterios de confidencialidad, con el objetivo de garantizar el debido proceso.