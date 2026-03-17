Confirma Sheinbaum reunión con presidente de Alemania en Cancún

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo 19 de marzo sostendrá una reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, en el marco de su visita al país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro se realizará previo a la inauguración de la Convención Bancaria, evento al que también asistirá en ese destino turístico.

Relación bilateral, eje del encuentro

Al ser cuestionada sobre los temas a tratar, Sheinbaum señaló que la reunión abordará asuntos habituales en encuentros de alto nivel, enfocados en fortalecer la relación bilateral.

Detalló que se dialogará sobre cooperación en ámbitos como la cultura, la educación y el comercio, así como en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre México y Alemania.

“Son los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen: relación de amistad, cultural y comercial”, indicó.

La presidenta destacó que la reunión se da en un momento clave, ante la próxima actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, prevista para abril.

Recordó que recientemente empresarios europeos, incluidos representantes de países nórdicos, han mostrado interés en invertir en México, en el marco de este proceso de modernización comercial.

Inversión y cooperación, prioridades

Sheinbaum adelantó que en el diálogo con Steinmeier se retomarán estos temas, con énfasis en las oportunidades de inversión y colaboración económica.

“Lo mismo será con el presidente de Alemania: temas culturales, educativos y al mismo tiempo de comercio y de inversión”, puntualizó.