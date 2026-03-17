Integra Estefanía Mercado al sector de buceo en transformación de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- En representación de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del sindicato de buzos, con el objetivo de impulsar esta actividad estratégica como parte de la transición hacia un modelo de desarrollo más incluyente.

Durante el encuentro, se destacó que anualmente más de 500 mil turistas visitan la región para practicar buceo, lo que genera una derrama económica significativa, así como empleos y divisas que benefician directamente a las comunidades costeras.

La funcionaria subrayó que, en coordinación con los más de 2 mil permisionarios del sector, se avanzará en la integración y actualización de su padrón, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el ordenamiento, la regulación y la profesionalización de esta actividad económica clave.

Asimismo, explicó que estas acciones forman parte de la aplicación de estrategias que buscan transitar del modelo tradicional de “all inclusive” hacia el enfoque de “todos incluidos”, impulsando una mayor integración de las cadenas productivas locales, la participación de prestadores de servicios independientes y una distribución más equitativa de los beneficios del turismo.

Con ello, el gobierno municipal refrenda su compromiso de consolidar un desarrollo económico con justicia social, que fortalezca la competitividad turística y garantice que el crecimiento del sector se traduzca en bienestar para las y los playenses.