Verde y PT votarán a favor; ¿gubernaturas pluris?

La última palabra

– El verde ganó sólo un diputado federal; tiene 62 y 14 senadores todos pluris; el PT no ganó ningún diputado ni senador; tiene 49 diputados y 6 senadores. Ahora van por “gubernaturas pluris”.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En todo sistema de partidos, los partidos políticos, precisamente, son la vanguardia y punta de lanza de las reformas para avanzar en las propuestas para mejorar la democracia, de acuerdo con la visión político-ideológica de cada organización y las bases que representa.

En México es al revés. La iniciativa que acapara la agenda pública hoy, no provino de Morena; solo la apoyará; la creó una “comisión” conformada desde el poder ejecutivo.

Lo que intenta, entre otras cosas, es romper con el estado decadente de las “pluris” que alimenta a las élites verde y petista, que no ganan elecciones, pero definen las votaciones.

Tanto, que ahora, en su segundo piso 4T, van por ganar territorio. Por ello quieren quedarse con San Luis Potosí y Quintana Roo en calidad de “gubernaturas pluris”.

PERO APROBARÁN LA REFORMA

Aun así, votarán a favor. Se resisten a dar su voto para desaparecer las plurinominales por “lista” de los partidos y reduce en 25% el costo de las elecciones, pero terminarán aprobando. No les queda de otra. El fantasma del “voto libre” en la Cámara, los dejaría en peor ridículo; de todos modos podría aprobarse con votos de sus mismos partidos.

Primero. Cuando menos la mitad de sus 62 diputados federales son guindas con camiseta verde para que Morena pudiera evadir los límites de la sobre representación; esos diputados son los primeros que bajo el “voto libre” aprobarían la iniciativa. Además, la otra mitad son legisladores -todos menos uno-, que ganaron con votos de Morena en un porcentaje aproximado de 80-20; es decir, 80% de votos guindas y apenas 20% de votos verdes. Sus 14 senadores todos son pluris y con votos guindas.

Son votos trasvasados, no votos propios, pero JorgeEmilio/ManuelVelasco los asumen como su patrimonio familiar y con ello, además, chantajean con votar contra la reforma.

El 20% de votos que alcanza el verde como parásito, se reduciría al 4-7% en caso de que el verde vaya en solitario a las elecciones. Los 14 senadores verdes, llegaron bajo el mismo esquema parasitario. Por eso les aterra el ¡voto libre!

Segundo. El verde no es nada sin Morena, como nada fue pero tuvo todo, con el PRI y el PAN. El chantaje es su arma favorita como “partido visagra”. Sí se reconoce tener cierta habilidad y cinismo para lograrlo, pero el problema es que no tienen llenadera.

Actúan como el parásito que mata al cuerpo que lo alimenta para subirse a otro y seguir su vida rémora tan remunerativa. Las ventosas con las que succionan presupuestos y negocios al amparo del poder, son las plurinominales y las prerrogativas económicas.

SEGUNDO PISO: GUBERNATURAS PLURIS

Ahora, en su segundo piso de vida parasitaria, además de diputaciones y senadurías van por territorio: presidencias municipales y gubernaturas. Ya tienen Chiapas y San Luis Potosí y van por todo en Quintana Roo.

Entre la reforma electoral, avanza la adelantada sucesión gubernamental en Quintana Roo y es ya el proceso de renovación gubernamental más interesante de la historia de cinco décadas de estado libre y soberano de la federación. Usted tiene la última palabra.