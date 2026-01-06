Confusión oficial: SATQ exige constancia fiscal mientras Segob niega obligatoriedad

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- El nuevo requisito de registro fiscal impuesto por el gobierno del estado para realizar el canje de placas en el 2026 ha causado contradicciones entre el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), encabezado por Héctor Contreras Mercader, y la Secretaría de Gobierno, encabezada por Cristina Torres Gómez, sobre los requisitos para realizarlo y las sanciones para quien no cumpla con todas sus formalidades.

Lo anterior se debe a que, a pesar de la secretaria de Gobierno dijo que la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC) se puede hacer sólo con la CURP sin necesidad de anexar la Constancia de Situación Fiscal a más tardar en seis meses, y sin multas por no hacerlo, el SATQ continúa exigiendo que a más tardar el 1 de julio se anexe el documento, con la advertencia de que aplicará multas por incumplir, debido a que no modificó el Acuerdo en el que estableció el nuevo requisito para los trámites sobre registro de vehículos.

Desde que se estableció la obligación de que los propietarios de vehículos automotores se inscriban en el REC para obtener sus nuevas placas y tarjetas de circulación, el SATQ otorgó la opción provisional de realizar el trámite sólo con la Clave Única del Registro de Población (CURP), pero con la obligación de anexar al Expediente Digital la Constancia de Situación Fiscal del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) dentro de un plazo de seis meses, que vence el 1 de julio de 2026.

Asimismo, en el mismo acuerdo donde dio a conocer la medida, el SATQ advirtió que, de no inscribirse en el REC, los propietarios de vehículos serán sancionados con multas de 10 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 1 mil 131 pesos a 5 mil 657 pesos en el valor actual de la UMA, además del “seguimiento que la autoridad fiscal pudiera realizar por la comisión de delitos fiscales”, mismas sanciones que serán aplicadas a los que se inscriban usando la CURP y no anexen su Constancia de Situación Fiscal a más tardar el 1 de julio.

Ante la alta inconformidad que generaron estas condiciones, que a pesar del plazo otorgado llevó a muchos propietarios de autos y motocicletas a realizar largas filas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno federal para obtener dicha constancia, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, declaró que el trámite de registro ante el REC se podrá realizar sólo con CURP, sin la obligación de anexar la Constancia de Situación Fiscal, por lo que no se aplicarán sanciones si no se anexa.

Cuando reporteros la abordaron en el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, le preguntaron sobre la obligación de presentar la Constancia de Situación Fiscal del SAT en seis meses cuando se realice la inscripción al REC sólo con CURP y las multas por no hacerlo, a lo que la funcionaria contestó “descartadas, descartadas, absolutamente”.

“Nadie se va a quedar sin este trámite, ni hoy ni en seis meses”, enfatizó la funcionaria, al aclarar que el sistema estatal ya está preparado para operar bajo este esquema y que las placas se están entregando de manera inmediata”.

En su declaración, la secretaria detalló que el RFC es un mecanismo administrativo interno utilizado para fines de facturación y comprobación fiscal cuando se realiza un pago, y reiteró que el ciudadano no será castigado ni multado por no presentar la Constancia de Situación Fiscal federal.

Sin embargo, las declaraciones de la secretaria de Gobierno no tuvieron reflejo en un retiro de las medidas anunciadas por el SATQ, pues el organismo recaudador estatal mantiene en su sistema de inscripción al REC la advertencia de que habrá multas si a más tardar en seis meses no se anexa la Constancia de Situación Fiscal cuando se realiza el alta con la CURP.

Cualquier usuario puede comprobarlo al realizar el trámite en línea en el portal del SATQ, a través del vínculo satq.qroo.gob.mx/registroestatal.

Los contribuyentes que se darán de alta en el REC sólo por ser propietarios de vehículos tienen que ingresar a la opción que dice “Sin actividad empresarial”, y si no cuentan con la Constancia de Situación Fiscal del SAT, en la parte de abajo del cuadro de registro aparece la opción “Usar CURP”, para ingresar a los espacios donde se puede realizar la inscripción sólo con esta clave.

Precisamente al momento de ingresar a la opción “Usar CURP” todavía le aparece primero al usuario el aviso del SATQ donde le advierte que a más tardar en seis meses debe anexar la Constancia de Situación Fiscal y que habrá multas en caso de no hacerlo.

“Aviso Importante. De conformidad con el artículo 24 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, así como del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones de Carácter General para la Inscripción, Habilitación y Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes, así como los Requisitos para los Trámites y Servicios en el Registro Estatal Vehicular, ambos del Estado de Quintana Roo, y el Transitorio Primero, se le informa que cuenta con un periodo de seis meses a su inscripción para presentar su Constancia de Situación Fiscal.

El incumplimiento a dicha disposición pudiera generar la actualización de infracciones al Código Fiscal del Estado, de conformidad con los artículos 69 fracciones I y IV de dicho Código”, finaliza el mensaje, el cual debe cerrarse pulsando la tecla “Entendido” colocada al final.

Las infracciones a las que se refiere al aviso del SATQ son las de incumplir con las obligaciones de inscribirse o registrarse o hacerlo fuera de los plazos señalados, y no obtener dentro de los plazos establecidos, los permisos, la Constancia de Obligaciones Fiscales Estatales (COFE) o cualquier otro documento exigido por las disposiciones fiscales, las cuales se sanciones con multas de 10 a 25 UMAS, es decir, de 1 mil 131 pesos a 2 mil 828 pesos, según el artículo 70 del Código Fiscal del Estado.

Servidores públicos del gobierno del estado afirmaron que, a pesar de lo declarado por la secretaria de Gobierno, la supuesta eliminación del requisito de anexar la Constancia de Situación Fiscal en seis meses y de las multas por no hacerlo no se puede aplicar sólo de palabra, sino que el SATQ tendría que modificar su Acuerdo para poder aplicar esta excepcionalidad.

Sin embargo, pese a lo dicho por Cristina Torres Gómez, el SATQ no ha dado muestras de tener la intención de modificar su Acuerdo sobre los requisitos para la inscripción en el REC y los trámites fiscales sobre vehículos.

Mientras tanto, para los conductores que realizan este año su canje de placas, así como otros trámites sobre vehículos, la incertidumbre sobre las amenazas de sanciones que realiza el SATQ se mantiene, debido a esta contradicción entre autoridades del mismo gobierno.

Cabe mencionar que debido a nuevo trámite del REC, no sólo en los Módulos de Emplacamiento del SATQ hay saturación de filas de espera, sino también ante las oficinas del SAT, a donde acuden los propietarios de vehículos a obtener una Constancia de Situación Fiscal actualizada, pues debe ser de no más de un mes de expedición.