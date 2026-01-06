Morena definirá en junio candidatura a la gubernatura de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La presidenta estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Johana Acosta Conrado, confirmó que la dirigencia nacional del partido prevé definir hacia junio de este año a la persona que será candidata a la gubernatura de Quintana Roo, con el objetivo de evitar divisiones internas y posibles fracturas partidistas rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigente explicó que existe luz verde para que a mediados de este año se tome la decisión, aunque antes deberá definirse el género de la candidatura, lo cual dependerá de los acuerdos que Morena establezca en los otros 16 estados donde también se renovarán gubernaturas.

Acosta Conrado señaló que este calendario fue acordado con la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, y permitirá que la persona designada cuente con mayor margen de organización política, trabajo territorial y posicionamiento, fortaleciendo la estructura del partido de cara a la contienda.

Indicó que adelantar la definición contribuirá a una planeación estratégica más sólida y ayudará a contener eventuales inconformidades internas, al dar certidumbre a la militancia y a los distintos grupos que integran el movimiento en la entidad.

Aunque evitó mencionar nombres de aspirantes, la dirigente estatal subrayó que aún está pendiente definir si la candidatura corresponderá a una mujer o a un hombre, pero aseguró que será alguien que represente de manera auténtica el proyecto de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

Con información de Cambio22