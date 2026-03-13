Congreso de Quintana Roo, octavo más caro del país, revela presidenta

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CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo se ubica en el octavo lugar nacional entre los estados con mayor costo por diputado local, de acuerdo con datos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum al exponer su “Plan B” de la reforma electoral.

El señalamiento ocurrió un día después de que la reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados de México, votación en la que participaron los legisladores quintanarroenses Juan Carrillo Soberanis y Santy Montemayor, quienes sufragaron en contra.

Ante ese escenario, la mandataria adelantó que el próximo lunes presentará una nueva iniciativa que busca establecer topes al presupuesto de los congresos estatales y reducir el número de regidores en los municipios.

Costo por legislador

Durante la exposición, Sheinbaum mostró una tabla con los presupuestos de los congresos de cada estado, el número de diputados y el costo promedio por legislador.

En ese listado, el Congreso del Estado de Quintana Roo aparece con un presupuesto anual de 536 millones de pesos, que al dividirse entre 25 diputados locales representa un gasto aproximado de 21.5 millones de pesos por legislador.

Estados con mayor gasto

El ranking es encabezado por Baja California, con un costo cercano a 34 millones de pesos por diputado, seguido por Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Jalisco.

Aunque el presupuesto total del Congreso quintanarroense es menor que el de otras entidades del “top 10”, el tamaño de su población influye en que el costo por legislador resulte relativamente más elevado.

Argumento para la reforma

La presidenta sostuvo que establecer límites al gasto de los congresos locales permitiría liberar recursos públicos que podrían destinarse a atender necesidades prioritarias en los estados.

Entre los rubros mencionados se encuentran obras públicas, servicios municipales e infraestructura básica, que —según la propuesta— podrían beneficiarse de la reducción de gastos legislativos.