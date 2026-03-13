Empresarios de Tulum exploran patrocinio en proyecto NASCAR de piloto quintanarroense

Comparte esta Noticia

TULUM.- Empresarios, asesores inmobiliarios y líderes de la región participaron el pasado 11 de marzo en un encuentro realizado en el Tulum Country Club para conocer el proyecto deportivo del piloto quintanarroense Santiago Cruz, quien actualmente compite en la NASCAR.

La reunión fue organizada por Mario San Miguel, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y representante del piloto en la región, con el objetivo de vincular al sector empresarial, inmobiliario y turístico de la Riviera Maya con el automovilismo internacional.

Automovilismo como plataforma global

Durante el encuentro se destacó que NASCAR es una de las competencias deportivas con mayor audiencia en Norteamérica, lo que la convierte en una plataforma atractiva para posicionar marcas, destinos turísticos y empresas mexicanas ante audiencias de México y Estados Unidos.

En ese contexto, se presentó a los asistentes la posibilidad de que empresas, desarrolladores inmobiliarios y marcas participen como patrocinadores del piloto, aprovechando la exposición mediática que ofrece este tipo de competencias.

Oportunidades de patrocinio

El modelo de patrocinio contempla diferentes espacios de visibilidad para las marcas, entre ellos: Presencia en el automóvil de competencia, Logotipos en el casco del piloto, Aparición en el uniforme de carrera, Material promocional del equipo y Actividades comerciales durante los eventos

Con ello, las empresas pueden proyectar su imagen en escenarios deportivos internacionales y conectar con audiencias de alto impacto en ambos países.

Rumbo a evento histórico en el sureste

Santiago Cruz representa a Quintana Roo en lo que será uno de los eventos más importantes del automovilismo en el sureste mexicano, programado para el 25 y 26 de abril, considerado un momento relevante para la proyección deportiva y turística de la región.

El encuentro también permitió a los asistentes escuchar de primera mano la experiencia del piloto, conocer cómo se vive el mundo de NASCAR desde dentro y explorar oportunidades para que sus marcas tengan presencia internacional a través del deporte motor.

En un ambiente de networking, empresarios y líderes regionales dialogaron sobre disciplina, alto rendimiento, patrocinio deportivo y estrategias de visibilidad global, con la intención de impulsar la presencia de Quintana Roo en el automovilismo internacional.