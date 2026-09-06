Conmemora gobierno de Estefanía Mercado “Día Internacional de la Mujer Indígena”

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PLAYA DEL CARMEN.- Con la conferencia “El desafío de ser mujer indígena”, dictada por María Natalia Oy Ucan, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado conmemoró el “Día Internacional de la Mujer Indígena”, en el Foro del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (IMCAP).

En este marco, el director general del Instituto, Ernesto Santiago Martínez Cuéllar, en nombre de la alcaldesa, destacó la importancia de visibilizar a los pueblos originarios y subrayó que son las mujeres indígenas “las que resguardan la memoria de la historia e identidad de sus raíces”.

En su conferencia, la académica y activista María Natalia Oy Ucan habló de una triple discriminación que sufren las mujeres indígenas en los ámbitos económico, de género y social, además de señalar que no tienen plena accesibilidad a la educación y la salud.

“Actualmente somos el 10 por ciento de la población en México. También debemos hablar de muchos pueblos indígenas que no reconocen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, a ser propietarias de un terreno o un bien inmueble. Hay que mejorar en este sentido, así como tener guarderías en universidades y oficinas, para hacer viable la superación profesional de las mujeres”, expuso.

En su oportunidad, Idania Gamboa, directora del Instituto Municipal de la Mujer, agradeció a las participantes “por ser las guardianas de nuestras raíces. Sus historias de superación merecen ser contadas, porque han tenido la fuerza para sacar adelante a sus familias pese a los obstáculos”, expresó.

La conmemoración concluyó con una muestra gastronómica en las instalaciones del IMCAP.

En el evento estuvieron presentes César Uuh, coordinador de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, y Bernardo May, delegado de InMaya en la zona norte de Quintana Roo.