Entrega Mara Lezama Casa del Estudiante Universitario Indígena en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó la entrega formal de la Casa del Estudiante Universitario Indígena, espacio que fue recuperado y equipado para brindar condiciones dignas de alojamiento, alimentación y estudio a 100 jóvenes indígenas de Quintana Roo.

“Hoy se cristaliza un sueño, hoy me da mucho gusto ver caras de tantas chavas y chavos estudiantes que van a tener aquí su hogar. Y ver y conocer a mamás y papás que van a poder estar tranquilas y tranquilos porque saben que sus hijas y sus hijos van a tener un hogar”, expresó la Gobernadora.

Mara Lezama recordó que la Casa del Estudiante, inaugurada originalmente en 2018, pero nunca se abrió y el dinero del pueblo se lo robaron y las instalaciones fueron desmanteladas. Hoy, el espacio contará con capacidad para 50 mujeres y 50 hombres, quienes tendrán acceso a dormitorios, aulas, instalaciones de servicio y espacios de convivencia para desarrollar sus actividades académicas.

Mara Lezama explicó que los trabajos se realizaron en dos etapas. En 2025 se intervino la infraestructura administrativa y de servicios, así como los dormitorios de mujeres y hombres, con acciones de impermeabilización, cancelería, herrería, pisos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, pintura y obra exterior.

En 2026 se dio continuidad con una segunda etapa de rehabilitación general, obra exterior y equipamiento, con lo que el inmueble quedó nuevamente en condiciones de atender a estudiantes indígenas que deben trasladarse desde sus comunidades para cursar una carrera universitaria.

La Gobernadora subrayó que esta acción forma parte de una política educativa más amplia. Señaló que entre 2022 y 2026 se han realizado 177 acciones de infraestructura educativa y equipamiento en Othón P. Blanco.

Mara Lezama resaltó que la Casa del Estudiante representa más que una obra de infraestructura, pues busca reducir las dificultades económicas que enfrentan jóvenes que dejan sus comunidades para continuar su formación profesional.

Después de la develación de la placa correspondiente, la Rectora Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo destacó que los alumnos llegan con sus familias y sus comunidades, con su lengua, su cultura, sus historias y con todo aquello que aprendieron en casa. “Nunca piensen que para convertirse en universitarios tienen que renunciar a quienes son. Al contrario, tráiganlo con ustedes, compártanlo, siéntanse muy orgullosos y muy orgullosas porque sus raíces son el lugar desde donde pueden crecer”, citó.

El encargado de la Dirección del IFEQROO, Moisés Pérez Canto, destacó que se entrega una Casa del Estudiante Universitario Indígena renovada y equipada, un espacio más digno, seguro y funcional para las y los jóvenes que llegan de distintas comunidades de nuestro estado, y puedan continuar con sus estudios.

La estudiante de Sergio Butrón Casas, Yeisi María García González, agradeció a nombre de sus compañeros esta obra.

También acompañaron a la Gobernadora el estudiante de Nuevo Israel, de Felipe Carrillo Puerto, Jeremías González May; Venancia Coh Chuc, la representante y encargada de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); la secretaria de Educación, Elda Xix Euán; el director general del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas y las Comunidades Indígenas, Eder Enrique Chuc Cen, y el secretario del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Luis Gamero Barranco.