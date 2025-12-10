Consolida Mara Lezama la transparencia y el gobierno abierto en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la Novena Glosa Ciudadana de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, organizado por Ciudadanos por la Transparencia, en la que se presentó la materialización de compromisos que se reflejan en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible 2025-2050 y en la Política de Buena Gobernanza Ambiental.

Después de escuchar a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, con la conducción de Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, quienes dieron a conocer resultados, logros, avances y hasta lo que falta por hacer, la gobernadora Mara Lezama enfatizó que en este gobierno hay voluntad, porque tienen una Gobernadora que escucha y resuelve.

“Estamos trabajando, resolviendo lo que gobiernos anteriores dejaron de hacer, en que se tomaron decisiones con egoísmo. Tenemos un éxito turístico, pero con profundas desigualdades”, expresó la Gobernadora.

Ante los diversos temas que se tocaron, la gobernadora Mara Lezama propuso Mesas de Trabajo temáticas en las que se expongan con total transparencia los avances y lo que falta por lograr.

La Universidad Tecnológica de Cancún fue la sede de este evento que reunió a todos los sectores de la sociedad y al gobierno en una mesa de diálogo con la finalidad de co crear soluciones a diversas problemáticas del Estado, fortaleciendo la cercanía entre gobierno y ciudadanía, así como para consolidar una agenda común que contribuya al desarrollo sostenible.

Entre los logros de este esfuerzo en conjunto, enmarcado en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo y destacado en esta Glosa, se encuentran el primer Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Quintana Roo co-creado con una metodología participativa única, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de la CEPAL.

Este documento marca un parteaguas en la planeación pública al integrar a más de 6 mil voces entre especialistas, sociedad civil como Ciudadanos por la Transparencia y Método CHE, así como a sectores productivos.

Cinthya Dehesa señaló que se cumple así el Compromiso 1 de la Glosa, Planeación Estratégica de Largo Plazo. Sigue ahora la socialización, la apropiación y la puesta en marcha, que contará con el apoyo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Otro logro es la Política de Buena Gobernanza Ambiental, que se consolida como una política pionera en México, resultado del trabajo conjunto entre gobierno, organizaciones civiles y defensores ambientales. Este modelo ha sido reconocido por su carácter innovador en la prevención y combate a la corrupción ambiental, fortaleciendo la protección de los recursos naturales de Quintana Roo.

Otros compromisos que se concretaron fueron la tercera versión de la Plataforma de Transparencia Presupuestal del estado, una herramienta digital que facilita el acceso ciudadano a la información financiera y promueve un uso más eficiente de los recursos públicos; y la Modernización del Registro Público de la Propiedad y el Comercio a través de la creación del nuevo Portal Ciudadano, que agiliza y transparenta trámites esenciales, beneficiando de manera directa a notarios, profesionales del sector y a todas las personas usuarias del servicio.

La Glosa Ciudadana contribuye a que Quintana Roo ocupe el tercer lugar nacional en el componente de Gobierno Abierto del Índice de Estado de Derecho del Índice de World Justice Project México.

Es importante recordar que, en 2024, el Gobierno de Quintana Roo, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, firmaron un memorándum de colaboración para el fortalecimiento del Estado de Derecho de Quintana Roo a través del cual, el Estado ha recibido acompañamiento técnico para la co-creación de una estrategia.

Durante este importante ejercicio de rendición de cuentas, se establecieron dos compromisos más que son la reforma a la Ley de Participación Ciudadana del estado de Quintana Roo y la Política de Buen Gobierno y Política Ambiental del Estado de Quintana Roo, presentada por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado.