Adán Augusto regala en el Senado más de 10 mil tomos del nuevo libro de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Adán Augusto López Hernández rechazó que los ejemplares del libro ‘Grandeza’, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que regaló a los legisladores hayan sido adquiridos con recursos del Senado o del Grupo Parlamentario de Morena.

“Son recursos propios”, afirmó al ser cuestionado por la prensa. Señaló que aún no ha calculado el monto exacto de la compra, pero estimó que adquirió “unos 10 mil” libros para obsequiarlos.

El senador habría gastado más de 7 millones 600 mil pesos en la compra de esos libros.

López Hernández explicó que su intención fue simplemente tener un detalle con compañeros, por lo que decidió disfrazarse de ‘Santa Claus’ y adelantar la Navidad: “En México acostumbran regalar pierna, pavo y eso… y yo les regalo libros”.

El legislador insistió en que no se usaron recursos públicos para la compra de los ejemplares y recordó que previamente ya había hecho obsequios similares: “Sí les dije que andaba tratando de conseguir libros para regalarles, así como les mandé el obsequio de la presidenta el otro año”.

En los pasillos del Senado se observaron cientos de cajas blancas que contenían ejemplares del libro escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue presentado a finales de noviembre. Cada una de las cajas incluía una tarjeta con el mensaje: “Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República”.

A cada uno de los 67 legisladores de la bancada morenista le fueron entregadas entre 10 y 20 cajas en sus oficinas, cada una con 20 ejemplares del libro. Las cajas de libros estaban presentes en las oficinas de los senadores Andrea Chávez, Julieta Ramírez Padilla, Alejandra Berenice Arias Trevilla, Javier Corral, Aníbal Ostoa, Luis Fernando Salazar y Félix Salgado Macedonio.

De acuerdo con la editorial Planeta, el precio comercial del nuevo libro de AMLO en formato impreso ronda los 448 pesos, aunque algunos senadores dijeron que el costo unitario fue de 600 pesos.

Si se toma el precio promedio, el reparto representaría un gasto de más de 7 millones 600 mil pesos. Hasta el momento, no se ha informado si el gasto de los libros se realizó con recursos institucionales, personales o de partido.

Fuente: El Financiero