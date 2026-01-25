Constata Mara Lezama rehabilitación del tramo carretero Kantunilkín – Chiquilá

Comparte esta Noticia

CHIQUILÁ.- Para responder a una demanda de largos años, producto del abandono de gobiernos anteriores, la gobernadora Mara Lezama Espinosa constató la rehabilitación del tramo carretero Kantunilkín – Chiquilá, municipio de Lázaro Cárdenas, una acción estratégica que atiende una petición histórica de movilidad y seguridad vial.

“Durante años, los habitantes pidieron conectividad, seguridad y oportunidades reales. Por eso gestionamos la rehabilitación de este tramo, una obra concreta, directa y necesaria. Dos kilómetros que parecen pocos en el papel, pero que significan mucho en la vida diaria de miles de familias que se mueven, trabajan y producen en esta región estratégica del estado” explicó la titular del Ejecutivo, quien estuvo acompañada del presidente Nivardo Mena Villanueva.

La obra fue ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. La rehabilitación y modernización de la carretera que conecta Kantunilkín con Chiquilá es la principal vía de acceso hacia la isla de Holbox, uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo. Pasó de 7 a 9 metros de ancho, dos carriles de 3.5 metros, acotamiento de 1 metro y carpeta asfáltica de 5 centímetros.

Es resultado de las gestiones con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), para mejorar la puerta de entrada de miles de turistas.

Esta acción beneficia de manera directa e indirecta a 764 mil 684 habitantes, fortaleciendo la conectividad de comunidades como Holbox, Chiquila, San Ángel, Solferino y Kantunilkín, además de impulsar la economía local vinculada al turismo, la pesca y las actividades productivas.

Durante una vista al lugar, la gobernadora Mara Lezama destacó que los caminos, las vías, los trenes, la conectividad son el primer paso para el crecimiento económico y social, porque cuando un camino se abre, también se abren oportunidades, esperanza y futuro. “Representa bienestar, desarrollo con justicia social y prosperidad compartida”, añadió.

Acompañaron a la gobernadora Mara Lezama el titular de la SEOP, Rafael Lara Díaz; Guido Mendiburu Solís, director general del Centro SICT Quintana Roo; José Alberto Alonso Ovando, titular de SEDETUS y Nivardo Mena, presidente municipal de Lázaro Cárdenas.