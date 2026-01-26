Sheinbaum pide a primer ministro de Corea más conciertos de BTS en México

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que envió una carta al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar que el grupo de K-pop BTS considere abrir más fechas o presentaciones en el país, luego de la respuesta masiva del público mexicano durante la preventa de boletos.

“Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permita (la instalación de) pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las y los jóvenes tenga más acceso. Ya les contaré cuál es la respuesta y es por las y los jóvenes de México”, puntualizó.

La mandataria comentó que el interés supera con creces la capacidad anunciada, pues se estima que alrededor de un millón de jóvenes buscan asistir a los conciertos, mientras que únicamente hay espacios para cerca de 150 mil personas en las tres fechas previstas para mayo.

Explicó que previamente dialogó con los organizadores del evento, quienes le confirmaron que solo estaban contempladas esas presentaciones, lo que la llevó a recurrir directamente a autoridades del país asiático para explorar alternativas.

En paralelo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio seguimiento al proceso de preventa tras las inconformidades expresadas por seguidores del grupo. Su titular, Iván Escalante, informó que se inició un procedimiento contra Ticketmaster por posibles irregularidades en la información ofrecida a los consumidores.

Asimismo, anunció que se aplicarán sanciones a plataformas de reventa como StubHub y Viagogo, por incurrir en prácticas consideradas abusivas. Profeco también trabaja en nuevos lineamientos para regular la venta y promoción de boletos de espectáculos, con el fin de garantizar mayor transparencia, incluyendo la obligación de publicar con anticipación mapas y ubicación exacta de los asientos.

Fuente: La Jornada/El Financiero