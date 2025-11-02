‘Contaba con protección federal’: Claudia Sheinbaum condena asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, luego de haber sostenido una reunión con el Gabinete de Seguridad, la mañana de este domingo.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, refirió la mandataria en una publicación en X.

El homicidio del presidente municipal independiente, Carlos Manzo, se dio durante la noche del sábado 1 de noviembre, durante la celebración del Festival de las Velas, referente al Día de Muertos.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este grave hecho, hablé con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del Estado. Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”, agregó Sheinbaum.

El alcalde Carlos Manzo tomó notoriedad desde el inicio de su administración en Uruapan, ya que llevó a cabo acciones de frente, encabezados en campo por él mismo, en contra de la delincuencia organizada.

Por eso mismo, constantemente recibió amenazas de muerte, por lo que Manzo llamó en varias ocasiones a recibir protección federal. “No quiero ser de los ejecutados”, mencionó en alguna ocasión.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su publicación de este domingo que el presidente municipal de Uruapan contaba con apoyo de las fuerzas federales.

“Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal. El Gabinete de Seguridad dará una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso”, añadió la presidenta.

Fuente: El Financiero