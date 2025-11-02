Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción denuncia amenazas por pedir investigación de Adán Augusto

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, denunció censura y presiones tras solicitar que el Senado de la República investigue las discrepancias patrimoniales y fiscales del senador morenista Adán Augusto López Hernández.

En entrevista con Azucena Uresti, Pérez Morales señaló que, pese a haber entregado el oficio dirigido a la presidenta de la Cámara de Senadores, no han recibido respuesta ni comunicación oficial del órgano interno de control del Senado.

La funcionaria recordó que el Comité había emitido un posicionamiento público para solicitar la investigación, pero este fue retirado de las redes oficiales tras presiones internas. “Hubo censura y presión a los empleados; bajaron el comunicado y ahí murió el tema”, relató.

La presidenta del SNA también reveló haber recibido mensajes de acoso y amenazas tras la polémica, y lamentó que en México “hacer tu trabajo se vea como un acto heroico”.

“No nos podemos acostumbrar a que transparentar el patrimonio sea motivo de castigo”, afirmó.

El caso ha generado respaldo de más de 30 organizaciones civiles, que esta semana exigieron una investigación transparente. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha dado seguimiento formal al exhorto.

Pérez Morales aseguró que no se rendirá ante los intentos de silenciar su trabajo. “Las instituciones no están haciendo lo que les corresponde. No podemos acostumbrarnos a la opacidad, a los regalos, ni a los conflictos de interés”, enfatizó.

“Nosotros representamos la voz de 120 millones de mexicanos que piden rendición de cuentas. El Senado tiene la obligación de responder”, sostuvo Pérez Morales.

La semana pasada, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA presentaron una solicitud formal al Senado, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investiguen posibles inconsistencias patrimoniales y fiscales del legislador Adán Augusto López.

La petición se sustenta en los siguientes puntos:

Se advierte la existencia de “posibles conflictos de interés vinculados al coordinador de la mayoría parlamentaria”.

Se plantea que, dada la investidura legislativa del senador, resulta “necesario aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

El documento fue presentado por Vania Pérez Morales junto con un grupo de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes difundieron públicamente su postura.

“El peso de la investidura legislativa y la obligación de ejemplaridad de quienes integran el Senado hacen necesario esclarecer, sin ambigüedades, toda duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Este posicionamiento no prejuzga; únicamente reconoce la existencia de señalamientos que requieren verificación oficial, pronta y documentada”, se lee en el texto.

Fuente: El Financiero