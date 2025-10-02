Contraalmirante implicado en red de huachicol fiscal paga fianza de 49 mil pesos para evitar captura

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El contralmirante de la Marina Fernando Farías Laguna pagó una fianza de 49 mil pesos, en el Banco del Bienestar, para evitar su detención.

Farías Laguna, junto con su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, este último ya detenido, es señalado de ser parte de la estructura de mando en una red criminal dedicada al huachicol fiscal.

Ayer, Fernando, sobrino de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, debía comparecer ante Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México; sin embargo, de última hora se suspendió la audiencia.

Y es que el mando naval acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le dio pleno acceso a los documentos contenidos en la carpeta de investigación.

A través de sus abogados, Farías Laguna aseguró que no se pudo revisar parte del expediente, integrado por más de 18 mil 500 páginas, como imágenes, audios y videos, obtenidos mediante diversas técnicas de investigación.

El mando naval tiene en su contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y huachicol fiscal. No obstante, a mediados de septiembre pasado obtuvo una suspensión provisional.

Emma Cristina Carlos Ávalos, jueza electa por voto popular y quien dio la suspensión, exigió a Farías Laguna el pago de una fianza de 49 mil pesos para hacer efectiva la suspensión y sus efectos.

La jueza Carlos Ávalos explicó con precisión el efecto de la suspensión que concedió en el supuesto de que Farías Laguna comparezca a audiencia inicial y la autoridad responsable dicte la prisión preventiva justificada y/o oficiosa.

“Dichas medidas no deberían de ser ejecutables al encontrarse bajo la jurisdicción de este honorable Juzgado de amparo, por cuanto hace a su libertad personal”, puntualizó la juzgadora.

En otra notificación la jueza informó que será este jueves cuando se lleve a cabo la audiencia en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva Farías Laguna por este caso. Después se determinará cuándo se realizaría la audiencia inicial contra Farías Laguna, relacionada con la causa penal 325/2025.

Fuente: El Financiero