Diputados aprueban reforma que permite el libre acceso a todas las playas del país

CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, con 465 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas leyes para garantizar el acceso libre, gratuito y permanente de toda persona a las playas del país y a las áreas naturales protegidas.

El dictamen, impulsado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, busca poner fin a lo que calificó como el modelo neoliberal de “privatización salvaje y silenciosa” de los bienes nacionales. Subrayó que el Estado “debe dejar de ser un mero observador” y recuperar para todos los mexicanos el disfrute de estas zonas.

Las reformas establecen que el acceso a las playas y a la zona federal marítimo-terrestre no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo por razones ambientales, de seguridad pública o de interés nacional. Además, queda prohibida la imposición de cobros o cuotas para ingresar a dichas áreas, salvo excepciones expresas relacionadas con la protección ambiental.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con los municipios costeros, deberá crear un Registro Nacional de Accesos a Playas, señalizar los caminos públicos y garantizar su permanencia en catastros y registros de propiedad.

En cuanto a las áreas naturales protegidas, la Semarnat deberá asegurar el acceso gratuito al menos un día a la semana, promover descuentos los domingos y días festivos y garantizar que este derecho se ejerza con respeto a la biodiversidad y los ecosistemas.

El dictamen fue turnado al Senado de la República para su discusión y votación.

Fuente: El Financiero