Denuncian fraude millonario por venta de autos en Cancún

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CANCÚN.- Al menos 20 personas acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar un presunto fraude cometido por representantes de la empresa Autosureste by Caylab, a quienes acusan de vender en repetidas ocasiones los mismos vehículos usados y desaparecer antes de realizar las entregas.

De acuerdo con los denunciantes, las pérdidas acumuladas ascienden a casi dos millones de pesos, luego de que entregaron enganches que iban de 25 mil a 200 mil pesos, dependiendo del vehículo y del plan de financiamiento contratado.

Sara Sandoval, una de las afectadas, explicó que inicialmente eligió un automóvil, pero posteriormente fue convencida por los vendedores para adquirir un modelo de mayor valor con pagos diferidos hasta por cinco años.

Al intercambiar información con otros compradores, los afectados detectaron que varios de los vehículos ofrecidos coincidían en características, entre ellos un Dodge Attitude 2022, un Chevrolet Onix 2023, un Kia K3, un Chevrolet Aveo y un Hyundai modelo 2017, presuntamente comercializados de manera simultánea a distintas personas.

Según los denunciantes, el contacto con la empresa se realizaba principalmente a través de Facebook. Una vez acordada la operación, se solicitaba el pago del enganche y, en algunos casos, incluso la entrega de otro vehículo como parte del pago.

La empresa también ofrecía gestionar placas e instalar dispositivos de rastreo, lo que generó mayor confianza entre los compradores.

Sandoval relató que la entrega de su automóvil estaba programada para este miércoles; sin embargo, al acudir a las oficinas ubicadas en Plaza Punta Tulum encontró el local completamente desocupado, junto con otras personas que esperaban recibir sus vehículos.

Personal de la plaza les informó que los ocupantes abandonaron el establecimiento durante el fin de semana y dejaron adeudos por concepto de renta.

Los afectados aseguraron haber perdido recursos obtenidos tras meses de ahorro e incluso mediante préstamos o tandas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades estatales y municipales para localizar a los presuntos responsables.

Asimismo, advirtieron que, si no obtienen una respuesta pronta de las autoridades, podrían realizar bloqueos en vialidades como el bulevar Kukulcán y la avenida Colosio para exigir avances en las investigaciones.