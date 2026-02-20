Corte Suprema de EU ‘tumba’ aranceles recíprocos de Donald Trump

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que alteraron el comercio internacional.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, determinó por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no faculta al presidente para establecer aranceles de manera unilateral. La decisión se refiere específicamente a los gravámenes de aduana, denominados “recíprocos”, impulsados por Trump, pero no afecta los aranceles aplicados a sectores concretos como el automotriz, el acero o el aluminio.

En su fallo, la Corte consideró que la interpretación de la administración republicana invadía facultades exclusivas del Congreso y contravenía la llamada doctrina de las “cuestiones importantes”, un principio jurídico que exige autorización expresa del Poder Legislativo cuando el Ejecutivo adopta medidas de gran impacto económico y político. Esta doctrina ya había sido utilizada por el tribunal para frenar algunas disposiciones del expresidente Joe Biden.

El presidente del tribunal, John Roberts, escribió que el mandatario debe “apuntar a una autorización clara del Congreso” para justificar una atribución extraordinaria como la imposición de aranceles, y concluyó que en este caso no existe tal respaldo legislativo.

Los aranceles han sido una herramienta central en la política económica y exterior de Trump, especialmente tras el inicio de su segundo mandato, en el contexto de una nueva escalada comercial que generó tensiones con socios estratégicos y volatilidad en los mercados financieros.

La resolución derivó de una demanda presentada por empresas afectadas y por 12 estados de la Unión Americana —en su mayoría gobernados por demócratas— que impugnaron el uso inédito de la IEEPA para imponer impuestos a las importaciones sin aval del Congreso.

De acuerdo con estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, los gravámenes basados en la IEEPA habrían generado más de 175 mil millones de dólares en ingresos. Tras el fallo, parte de esos recursos podría ser objeto de reembolso.

La Constitución estadounidense otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos y aranceles. No obstante, Trump invocó la IEEPA para aplicar tarifas a casi todos los socios comerciales del país sin aprobación legislativa. Otros aranceles decretados bajo leyes distintas no forman parte del litigio.

El mandatario defendió estas medidas como esenciales para la seguridad económica nacional y argumentó que, sin ellas, Estados Unidos quedaría en desventaja frente a economías como la de China.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno analizará el alcance de la resolución antes de emitir una postura oficial. “Vamos a revisar bien la resolución y con gusto damos nuestra opinión”, declaró durante su conferencia matutina.