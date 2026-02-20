‘Masacres no son nuevas’, dice García Harfuch ante ‘ola’ de ataques en Guanajuato

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que las autoridades no lograron prevenir la masacre ocurrida en un campo de futbol en Salamanca ni el ataque en un parque público donde ocho menores resultaron heridos, aunque aseguró que se trabaja para que ambos casos no queden impunes.

Ante el incremento de ataques armados en Guanajuato, el funcionario rechazó que este fenómeno sea reciente y sostuvo que, en comparación con la administración anterior, este tipo de hechos ha disminuido de manera significativa.

“Estos delitos son inaceptables; en los dos recientes ya hay detenidos. Cada una de estas acciones del crimen organizado vamos a trabajar para que no quede impune; si bien en estos casos no se pudieron evitar los hechos, lo que sí podemos evitar es que no queden impunes (…) Ha disminuido este tipo de ataques; si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo”, declaró.

García Harfuch subrayó que Guanajuato es la entidad donde más se han registrado ataques masivos de esta naturaleza, y reiteró que en los dos hechos recientes ya se reportan personas detenidas.

Por otra parte, el secretario desmintió versiones difundidas en medios estadounidenses que señalaban que Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, pudiera encontrarse en Sonora.

Indicó que la información fue verificada directamente con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y negó que exista alguna línea de investigación que apunte a territorio mexicano.

“Es negativo. Se corroboró directamente con el FBI: no hay ninguna línea de investigación que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación que trabaje en conjunto sobre este caso en México. No hay ningún indicio que pudiera indicar que está en nuestro país”, puntualizó.