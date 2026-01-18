Suspenderán suministro de agua en Chetumal por trabajos en acueducto

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Othón P. Blanco informó que este próximo lunes 19 de enero se suspenderá de manera temporal la operación de la zona de pozos González Ortega 2, debido a trabajos de reparación en la línea de conducción de 24 pulgadas ubicada en el kilómetro 39.8 de la carretera Chetumal–Escárcega.

De acuerdo con el organismo, las labores consisten en la sustitución de un tramo de seis metros de tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), las cuales se realizarán de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La normalización de la presión en el acueducto está prevista a partir de las 9:00 de la noche; no obstante, los efectos del paro —como baja presión o falta de suministro de agua— podrían extenderse hasta por 24 horas en algunos sectores, mientras se recuperan los niveles de la red.

Las zonas de Chetumal que podrían presentar afectaciones son las colonias Aeropuerto, Bachilleres, Solidaridad e Insurgentes, así como las comunidades de Juan Sarabia, Huay Pix y Subteniente López, además de la zona del Parque Industrial y la escuela de Policía C4.

CAPA exhortó a la población a tomar previsiones, como el almacenamiento responsable de agua en cisternas y tinacos, para cubrir las necesidades básicas durante el periodo de baja presión. Asimismo, puso a disposición el Centro de Atención Telefónica 073 para brindar mayor información o solicitar apoyo con pipas de agua, en caso de ser necesario.