Cristina Torres para OPB

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Para empezar, Cristina Torres Gómez, actual secretaria de Gobierno, tiene la dimensión política como para aspirar a la grande; pero, hasta hoy, los astros no parecen estar alineados a su favor, como sí lo están con otros perfiles femeninos más cercanos a las esferas donde se toman estas decisiones; sin embargo, aunque muy pocas veces ha sido mencionada como aspirante a la gubernatura, en política nadie se descarta y más como se han puesto las cosas.

Sin menoscabo de lo anterior, para la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco, que tiene como cabecera a la capital del Estado, sería una candidata que vendría a resolver el intríngulis que tiene Morena en este municipio, donde Yensunni Martínez fue derrotada en su reelección en 2024 y el morenismo podría volver a perder ante una aspirante de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas Fabro, quien mantiene un alto grado de aceptación y va con cierta ventaja en su revancha.

Otros aspirantes han sido muy mencionados y tienen posibilidad de ganarle a Lidia, como son los casos de Alejandro Alamilla Villanueva, el diputado Saulo Aguilar Bernés y hasta Nabil Eljure Terrazas, pero la verdad, no garantizan el triunfo por muy maquinaria 4T que sea; la ciudadanía del sur está dolida por lo del 2024; además, las encuestas reales arrojan datos que preocupan al proyecto de “carro completo” en OPB. ¿Y en caso de que el género tenga que ser mujer?

Aquí es donde aparece la posibilidad de que Cristina Torres sea un perfil que garantice al partido en el poder recuperar electoralmente el municipio capitalino, al que por cierto le siguen debiendo atención a sus rezagos históricos.

Fue diputada local y primera presidenta municipal mujer en Solidaridad hoy Playa del Carmen; como ex priista se ha integrado bien al morenismo y quizá su mejor carta sea su actual desempeño como secretaria de Gobierno, con el estilo clásico de “la mejor secretaria de gobierno es la que no se ve, pero se siente”; lo cual denota lealtad al cargo e institucionalidad y podría contar a su favor, en caso de que su partido la requiera.

Es mujer de estructura electoral, aunque más ligada a Playa del Carmen, su operatividad política desde la capital y en el sur en los últimos años, donde le ha tocado atender temas sociales espinosos y de fuerte reclamo, le ha fortalecido su presencia en la capital, además que es egresada de la carrera de Derecho en la Uqroo campos Chetumal.

Para terminar, últimamente se han dado movimientos tanto en la dependencia que dirige Cristina como en el Ayuntamiento de OPB, entre otros, el paso del ex regidor Jorge Herrerra del palacio municipal al anexo del palacio de gobierno y al parecer Héctor Pérez Rivero seguirá el mismo rumbo. Usted tiene la última palabra.