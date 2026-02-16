Sheinbaum anuncia el programa ‘Boxeando por la paz’ para apoyar a 100 mil jóvenes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México presentó la campaña nacional “Boxeando por la Paz”, una estrategia que busca impulsar el boxeo como herramienta de prevención social, con la meta de integrar a cinco mil pugilistas que, a su vez, entrenarán a 100 mil jóvenes de entre 6 y 29 años en todo el país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que los deportistas seleccionados recibirán un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo —9 mil 582 pesos— a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de seguridad social mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mandataria señaló que el objetivo es que las y los boxeadores puedan dedicarse de tiempo completo a su disciplina sin necesidad de buscar empleos adicionales para subsistir, una situación frecuente entre quienes inician su carrera profesional.

Formación y prevención

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) será el encargado de coordinar la vinculación con gimnasios, comités locales y espacios comunitarios para seleccionar a los cinco mil entrenadores. A cambio del apoyo económico, cada boxeador deberá impartir una hora diaria de entrenamiento a niñas, niños y jóvenes inscritos en el programa.

Sheinbaum subrayó que la finalidad central es alejar a la juventud de las drogas y de entornos delictivos, promoviendo valores como disciplina, constancia y trabajo en equipo. Indicó que el programa operará al menos hasta el cierre de 2026 y posteriormente se evaluará su continuidad durante el resto del sexenio.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia, Carlos Gastón Torres Rosas, informó que el registro para los 100 mil beneficiarios abrió el 16 de febrero y cerrará el 28 del mismo mes, con inicio de actividades el 2 de marzo. Las clases se impartirán de lunes a viernes durante una hora diaria. En esta primera etapa, brigadas visitan domicilios para invitar directamente a jóvenes a sumarse.

Respaldo del sector boxístico

El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán Saldívar, afirmó que se trata de una iniciativa sin precedentes por su alcance nacional. Señaló que el programa no solo fomenta la formación deportiva de la niñez, sino que también brinda estabilidad económica a boxeadores en etapas iniciales de su carrera, permitiéndoles contar con alimentación adecuada y equipamiento.

Añadió que el diseño técnico de las clases fue desarrollado por el propio organismo para garantizar estándares de calidad en la enseñanza.

En la presentación participaron figuras destacadas del boxeo mexicano como Isaac Cruz, Mariana Juárez, Jacqueline Nava, además de Marilyn Badillo Amaya y Alan David Picasso Romero, quienes coincidieron en que el boxeo es una disciplina con profundo arraigo en México y una vía real de superación personal.

Las autoridades enfatizaron que, para muchas familias mexicanas, el boxeo representa más que un deporte: es una escuela de vida que impulsa a las nuevas generaciones a transformar su entorno desde la disciplina y el esfuerzo.